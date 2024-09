Africa e aerospazio la strategia sempre più globale dell’Italia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 13 settembre 2024) Come costruire una politica ampia che vada al di là delle singole e più vicine frontiere, in grado di assicurare un interesse geopolitico ed una visione di lungo periodo ad un paese come l’Italia? In primis moltiplicando gli sforzi verso un’area nevralgica come l’, così come cerca di fare Giorgia Meloni con il Piano Mattei, ma armonizzandoli in un contesto. Ovvero tessendo relazioni con realtà extra europee, ad esempio come India e Australia, che offrono una possibile cooperazione di sicurezza verso l’e l’Indo Pacifico. Se a questo contesto di base si sommano l’, dove l’Italia è eccellenza riconosciuta, e la profondità strategica della diplomazia, il risultato può farsi estremamente interessante per le proiezioni italiane.