Venom | The Last Dance lo spettacolare trailer finale

(Di giovedì 12 settembre 2024) Come da promessa, quest’oggi Sony Pictures ha svelato ildi: The, terzo (ed ultimo?) capitolo della saga legata al Simbionte di casa Marvel. Tante sequenze inedite, l’arrivo sulla Terra di Knull “il “Dio dei Simbionti”, pianti di fine amicizia e non solo, sono questi gli ingredienti di unche sembra anticipare la conclusione di una trilogia che di certo ha puntato fino ad oggi tutto sullo spettacolo (e meno sulla qualità?!).: Thearriverà nelle sale italiane a partire dal 24 ottobre 2024. Nell’attesa godetevi ilqui..: Thee le note di produzione Il film è stato diretto da Kelly Marcel, co-sceneggiatrice dei primi due capitoli. Il cast, oltre la riconferma di Tom Hardy nel ruolo di Eddie Brock/, vedrà la presenza di Juno Temple e Chiwetel Ejiofor.