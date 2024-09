Unifortunato venerdi 13 settembre l’appuntamento al Teatro Romano per il Graduation Day

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSarà ancora una volta ildi Benevento, tra i monumenti simbolo della Città , ad ospitare venerdì 13alle ore 17.30, la V edizione del Premio Traiano e la X edizione delDay con la consegna delle pergamene di laurea e degli attestati di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo per l’anno 2023, organizzate dall’Università Giustino Fortunato e dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Internazionale. Grande attesa, dunque, per l’importante manifestazione che vedrà la partecipazione di Zahi Hawass, Ambasciatore delle antichità egizie nel mondo e già Segretario generale del Consiglio supremo delle antichità egizie e Ministro delle antichità, che terrà anche l’intervento tematico per i neolaureati presenti.