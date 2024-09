Montolivo | Champions League? Tra le italiane una favorita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 12 settembre 2024) Riccardoè stato ospite dell’evento di Sky Sport per lae ha definito l’Inter come la migliore italiana nella competizione. Ha poi aggiunto altro. FAVORITE – Martedì prossimo ricomincerà la stagione europea, ma in un nuovo formato. Il campionato a 36 squadre è la soluzione della UEFA per aumentare lo spettacolo, Riccardofa i primi pronostici: «La numero uno per la? Favoritissima il Manchester City, tra lel’Inter. La sorpresa potrebbe essere l’Atalanta nonostante le difficoltà estive. Ha avuto infortuni, ha dovuto superare malumori dei giocatori però può fare comunque bene. In Europafarà bene Daniele De Rossi, fiducia nel mercato della Roma».