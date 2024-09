Manchester United ten Hag respinge le accuse di Cristiano Ronaldo di scarsa ambizione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Ha diritto ad avere la sua opinione, va bene, ora è in Arabia Saudita, molto lontano da”. Così Erik ten Hag in conferenza stampa prima della partita contro il Southampton ha risposto a, che in un video pubblicato sul proprio canale YouTube aveva accusato diil tecnico del, per aver detto che i Red Devils sono “molto lontani” dalla corsa al titolo. Tornando alla partita di sabato, lodeve rialzarsi dopo le due sconfitte consecutive contro Brighton e Liverpool, ma deve anche fare i conti con diverse assenze, come Shaw ed Hojlund: “Il rumore esterno non mi condizione. So a che punto siamo, cosa dobbiamo fare e dove stiamo andando. Come ho già detto, siamo in un periodo di transizione, dobbiamo integrare molti giocatori giovani e dobbiamo fare i conti con numerosi infortuni.