Harry Potter e il principe Mezzosangue il film-concerto a dicembre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 11 set. (askanews) – L’Orchestra Italiana del Cinema presenta in prima italiana “e ilin”, sestodella celebre saga in arrivo al Teatro Arcimboldi di Milano venerdì 13 e sabato 14e all’Auditorium Conciliazione di Roma venerdì 27 e sabato 282024. Sul palco una straordinaria formazione di 80 musicisti che, sotto la direzione del Maestro Timothy Henty a Milano e del Maestro Caleb Young a Roma, eseguirà l’indimenticabile colonna sonora di Nicholas Hooper dal vivo, in perfetto sincrono con la proiezione dell’intero, in alta definizione su uno schermo di 12 metri e con i dialoghi in italiano. Le date italiane sono presentate in esclusiva nazionale da Music Village/Forum Studios con la produzione esecutiva di Marco Patrignani.