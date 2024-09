Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 12 settembre 2024) LaSoup Company,155, ha in programma di eliminare il“soup –” dal suo marchio aziendale, trasformando in’s Company. Oltre alla sua linea di zuppe,ora possiede marchi di snack come Goldfish, Snyder’s of Hanover, Cape Cod, Pepperidge Farm e altri e sempre più consumatori cercano snack e abbandonano le zuppe pronte da servire. “Questomento mantiene il riconoscimento deliconico dell’azienda, la reputazione e il capitale costruito in 155, riflettendo al contempo meglio l’intera ampiezza del portafoglio aziendale”, ha dichiarato il Ceo di, Mark Clouse. Il cambio diè soggetto all’approvazione degli azionisti durante l’assemblea annuale dell’azienda a novembre. Sebbene lasia una parte importante dell’attività di, ora rappresenta una porzione minore delle sue vendite.