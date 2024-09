Tutti i film da vedere al cinema questo mese oltre a Beetlejuice Beetlejuice

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Quali sono idaala settembre? Due cult che hanno fatto venire i brividi a generazioni di spettatori che festeggiano 40 e 50 anni. Sono Nightmare - Dal profondo della notte e Non aprite quella porta. Freddie Krueger e Letherface, due icone delhorror tornano sul grande schermo. Ci sono anche trereduci da festival:, il sequel deldi Tim Burton del 1988 che ha aperto la Mostra di Venezia, Campo di battaglia di Gianni Amelio e Limonov, selezionato in concorso a Cannes. Per i nostalgici ecco due documentari che ripercorrono la carriera e la vita di Christopher Reeve (Superman: The Christopher Reeve Story) e Gian Maria Volontè (Volontè. L’uomo dai mille volti).