Fiumicino tensioni al cantiere del nuovo Porto Turistico | aggrediti i custodi

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 11 settembre 2024 – Sono scoppiatenel pomeriggio di oggi nei pressi deldel waterfront, dove un gruppo di persone stava cercando di affiggere manifesti relativi a una manifestazione prevista per sabato, organizzata dai Tavoli del. Il gruppetto ha tentato di affiggere i manifesti anche nelle vicinanze dell’area di, ma è stato fermato dai, i quali hanno impedito l’accesso. L’intervento della polizia L’intervento deiha generato una reazione, che è sfociata in un’accesa polemica e in una presunta aggressione ai danni degli stessi. La situazione ha richiesto l’intervento della polizia, giunta sul posto circa due ore fa per riportare la calma e raccogliere le testimonianze.