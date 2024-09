Un abito firmato o una macchina? Costano la stessa cifra | dove sono arrivati i prezzi del lusso

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 10 settembre 2024) Se aveste a disposizione 26mila euro, comprereste una tuta da sera di Tom Ford o una Ford Escape? Quante margherite e capricciose si poscomprare con 2400 euro, ovvero il prezzo del tagliere da pizza di Loro Piana? E ancora: per lo stesso prezzo (4.500 euro) preferireste undi Chloé o quattro biglietti VIP per il Coachella?delA fare i conti in tasca al mondo della moda ci ha pensato il magazine The Cut, in un articolo disponibile online e contenuto nel nuovo numero del New York Magazine: la giornalista Emilia Petrarca ha messo a confronto idi alcuni abiti e accessori griffati con beni molto meno glamour. Qualche esempio: la sciarpa cuscino di Phoebe Philo costa quanto un volo in prima classe dal JFK a Heathrow.