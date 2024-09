Speak No Evil una storia vera ha ispirato il film? Incontrammo una coppia di olandesi…

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 10 settembre 2024) IlhorrorNo, che racconta la vicenda di due famiglie che si rivedono dopo essersi conosciute in vacanza per un weekend da incubo, non è tratto da una, ma èad alcune situazioni capitate al regista del, Christian Tafdrup e a suo fratello Mads, che è co-sceneggiatore. Una scena delNo, del 2022In un’intervista a Dread Central, Tafdrup ha spiegato che l’idea principale delsi è concretizzato dopo che insieme alla sua compagna, ha conosciuto un’altrain vacanza. Persone gentili e simpatiche ma, a quanto pare, un po’ strane. Più in generale il regista ha spiegato che altri dettagli sono ispirati a persone che lui e suo fratello hanno conosciuto durante i viaggi con i loro genitori. “Ilprende spunto un po’ dalle nostre esperienze.