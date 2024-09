Roma Veloccia | Settembre al lavoro per lo stadio progetto sano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) “La domanda su quando cominceranno i lavori ovviamente va rivolta alla, ma la, questa è una notizia importante, da quando c’è stato l’incontro con il Sindaco prima dell’estate, da subito asi è rimessa a lavorare; quindi, abbiamo già fatto alcuni incontri tecnici, il tavolo tecnico si è già riunito, ci sono in programma ulteriori approfondimenti. Quindi mi pare che nelle prossime settimane si completeranno tutti i sondaggi, potendo entrare in queste aree che sono state liberate all’inizio di agosto, per completare le trincee archeologiche e le indagini geologiche, quindi laè nelle condizioni di poter lavorare a undefinitivo e da parte nostra ovviamente non c’è che la volontà il più possibile di accelerare.