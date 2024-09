Musica italiana in lutto il cantante muore a 62 anni | era malato da tempo

Leggi tutta la notizia su tvzap

in, ila 62: eradanel mondo dell'arte: addio ad un musicista blues apprezzato in tutto il mondo. Il decesso è avvenuto nella casa di Camaiore (Lucca) in cui l'artista abitava. in, ila 62: eradaIl musicista Nick Becattini è arrivato alla "resa dei conti", così definiva la sua malattia. Dal 2018 la sclerosi multipla gli aveva reso sempre più complicato esibirsi sul palco. La sla l'aveva allontanato dalla vista del suo pubblico, ma non dai cuori dei fan. C'è da dire che Becattini si è esibito finché ha potuto.