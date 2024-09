Mario Rui vuole la rescissione col Napoli | Ecco cosa ha chiesto per tornare in Portogallo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 10 settembre 2024)Rui rifiuta le offerte per forzare lacon iluna buonuscita perinda svincolato.Rui sta giocando una partita fuori dal campo con il. Secondo quanto riportato da Radio CRC, l’esterno portoghese avrebbe un piano per lasciare il club partenopeo ein patria. Il terzino sinistro avrebbe rifiutato tutte le offerte presentate aldal suo agenteGiuffredi durante il mercato di gennaio. L’obiettivo? Forzare unacontrattuale. Radio CRC, emittente partner del club azzurro, rivela i dettagli della strategia diRui: “Rui pesa a bilancio 4 milioni lordi a stagione, 8 fino al 2026. Hauna buonuscita da 6 milioni per interrompere il contratto e guadagnarci.