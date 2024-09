Giovanni Allevi la drammatica testimonianza della malattia | Un dolore straziante ma c’è chi mi dà la forza

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 10 settembre 2024) Circa un anno fain un post su Instagram aveva fatto un po’ il puntosituazione sulla sua, un mieloma contro il quale sta combattendo ormai da tempo, chiedendo ai suoi fan di aspettarlo poiché appena possibile sarebbe tornato sul palco. L’artista ha rilasciato un’intervista al CorriereSera, dove racconta la suarelativa alla battaglia che sta portando avanti contro il mieloma. La scopertae la chemioterapiaparte dall’inizio, da quella telefonatadottoressa che gli comunicò di avere un mieloma. Fu una telefonata spiazzante, che lo disorientò, che gli fece perdere il sensorealtà, come se quella notizia fosse stata detta ad un’altra persona e non a lui. Racconta poi le fasi drammaticheterapia, in seguito alla quale perse tutti i capelli in breve tempo.