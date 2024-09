Eccellenza Coppa Italia Urbania – Alma Fano si recupera domani

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 10 settembre 2024) Ancora da definire invece l’altra gara non disputata, Promozione, tra Moie Vallesina e Jesina VALLESINA, 10 settembre 2024 – Il Comitato della Fgc Marche ha stabilito che la gara di, recupero dell’andata del primo turno non disputata a suo tempo per il ricorso in atto della Jesina circa l’ammissione del club del presidente Guida in, si giocherà11 settembre alle 15,30 ad. Niente invece è stato deciso per l’altra gara, rinviata per la stessa motivazione, tra Moie Vallesina e Jesina. Si ricorda che le partite di ritorno saranno giocate il 18 settembre a campi invertiti.