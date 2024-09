Camion si ribalta su un fianco due operai feriti a Costa Volpino

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 10 settembre 2024). Duesono rimastiin un incidente sul lavoro amartedì pomeriggio (10 settembre) poco dopo le 16.30 in via Battisti. Mentre caricavano materiale edile sul tetto di un supermercato per le operazioni di rifacimento, ilcon l’autogru si èto ed è finito contro le pareti della struttura restando in bilico. Il più grave dei dueè un 41enne di origini indiane residente in valle Camonica, portato in ospedale ai Civili di Brescia (non sarebbe in pericolo di vita). L’altroo, un 44enne di origini marocchine anche lui residente in valle Camonica, è stato trasportato all’ospedale di Lovere in condizioni non preoccupanti. Sul posto l’Areu ha inviato autoambulanze della Croce Blu di Lovere e della Camunia Soccorso insieme all’eliambulanza decollata da Brescia.