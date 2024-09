Maltempo Italia crolla muro di fianco alla ferrovia | stop alla circolazione dei treni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024)in, paura lungo lavicino ai binari a causa delle forti piogge. Sfiorata la tragedia sul treno dei pendolari i transito. Grande lo spavento per le decine di persone che, questa mattina, si erano messi in viaggio. I vigili del fuoco hanno evacuato circa sessanta passeggeri dopo che le piogge hanno causato lo smottamento dellungo la linearia. I passeggeri sono stati affidati al personale di RFI per organizzare bus sostitutivi. La linea era stata chiusa per due mesi per lavori infrastrutturali condotti da RFI. dideiL'incidente è avvenuto nella frazione di Villa Raverio, a Besana Brianza, questa mattina, 9 settembre.