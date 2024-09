Choc nella musica italiana il famoso cantante morto folgorato in casa | aveva 35 anni

Leggi tutta la notizia su urbanpost

Una terribile notizia ha scosso il mondo della, in particolare laneomelodica: Carmine Diamante,35enne, èda una scossasua abitazione a Castel Volturno, in provincia di Caserta ma a soli 30 chilometri da Napoli. L'incidente è avvenuto mentre si trovavadella madre, dove una scarica elettrica lo ha colpito mortalmente. Nonostante l'intervento immediato dei soccorritori del 118, per Carmine non c'è stato nulla da fare. La tragica scomparsa dell'artista ha lasciato un vuoto profondo tra i suoi cari, amici e i numerosi fans. La carriera e il successo di Carmine Diamante Carmine Diamante era una figura amatascena dellaneomelodica, conosciuto per brani di successo come "Io voglio te non voglio lei", "Nun ciamma perde", e "Quand t'annammur".