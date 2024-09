Maignan sfogo durissimo nello spogliatoio | attaccati anche i calciatori del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 8 settembre 2024) Mikesi è duramente sfogatodopo Francia-Italia e avrebbe attaccatodelLa Francia ha steccato la gara d’esordio della Nations League contro l’Italia di Luciano Spalletti, per sorpresa di molti. Pronti-via la squadra di Deschamps aveva sbloccato il match per una follia di Di Lorenzo. Barcola ne ha approfittato e ha battuto Donnarumma, incolpevole davanti al gol più veloce subito nella storia della nazionale azzurra. Una partenza in discesa per i francesi, già convinti di poter dilagare. Lo stesso Frattesi ha rivelato di aver avuto la paura di poterne prendere 6 dopo quell’inizio shock. Poi, per nostra fortuna, non è stato così. Le avvisaglie della traversa e poi l’eurogol di Dimarco hanno riaperto le speranze.