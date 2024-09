Jude Law svela il segreto dell' aumento di peso in Firebrand

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 8 settembre 2024) L'attore britannico ha spiegato in che modo ha assuntoper interpretare Enrico VIII.Law ha lavorato anche sulla trasformazione fisica per interpretare Enrico VIII nel film di Karim Aïnouz,, al fianco di Alicia Vikander. Per essere più simile al sovrano d'Inghilterra, la star ha dovuto aumentare parecchio il proprio. Nel corso di una chiacchierata con il Sunday Times,Law hato in che modo ha cercato di assumere maggiorpossibile prima di iniziare le riprese del film presentato lo scorso anno al Festival di Cannes. AbbuffarsiLaw ha spiegato di essersi abbuffato di gelato a tarda notte:"È stato un processo. Come Charlie Chaplin o Babbo Natale, Enrico