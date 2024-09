Inter Milan e Roma | i nuovi paletti per il fair play finanziario Uefa La situazione della Juventus|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 8 settembre 2024) 2024-09-07 19:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com:– Il settlement agreement con laè stato stipulato tenendo conto dell’impattopandemia coronavirus sui conti del club rossonero nel 2020, 2021 e 2022 e copre i quattro periodi di rendicontazione che terminano nel 2022, 2023, 2024 e 2025 insieme alle quattro stagioni 2022/23, 2023/24, 2024/25 e 2025/26. Ildeve rispettare la nuova regola legata ai “football earnings”: un deficit massimo aggregato da 60 milioni di euro in tre anni, con la possibilità di aumentare lo scostamento di ulteriori 10 milioni di euro per i club che mostrano una buona salute finanziaria. Ilha accettato una sanzione iniziale da 2 milioni di euro (trattenuti dai premidel 2022/23) e ulteriori 13 milioni di euro in caso di mancato rispetto deimedi.