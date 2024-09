Caterina Balivo è un sole al tramonto a Venezia 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 8 settembre 2024)torna a: per l’anteprima di Maria e il rispettivo red carpet, la conduttrice Rai ha scelto un look vitaminico che detta tendenza per l’estatetorna alla Mostra del Cinema die non si smentisce neppure questa volta, incanalando il trend dell’estate che non vuole assolutamente saperne di cedere il passo alla prossima stagione. A testimoniarlo è proprio il suo look, intenso e vitaminico, il cui colore trasuda ancora forti vibes estive. Crediti: Ansa/Instagram – VelvetMagSupportata dallo styling Andrea Mennella,ha calcato ben due volte il tappeto rosso di questa 81esima edizione di, alternando un look più energico ad uno più sobrio e sofisticato.