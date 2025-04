Ilveggente.it - Pronostico Manchester City-Crystal Palace: nel 2025 hanno sempre fatto gol

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni,.Si è dovuto accontentare di un punto, domenica scorsa, ildi Pep Guardiola. In una stagione nettamente al di sotto di quelle che erano le aspettative, izens non sono riusciti a togliersi neppure lo sfizio di vincere un derby: ad Old Trafford, contro i cugini delUnited, le due storiche rivali non sono andate al di là di un deludente 0-0. I campioni d’Inghilterra in carica sono stati inconsistenti soprattutto dal punto di vista offensivo: pur dominando il possesso palla (59%), le occasioni migliori leavute i Red Devils, come dimostrano sia i tiri totali (13) che gli xG attesi (0.91).: nelgol (Ansa) – Ilveggente.