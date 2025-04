Quotidiano.net - STM ribadisce fiducia nei manager e smentisce accuse di transazioni illecite

Stm difende i suoie, in particolare, il Consiglio di Sorveglianza "esprime il suo rinnovato supporto a Jean-Marc Chery, Lorenzo Grandi e i, soprattutto nella loro capacità di eseguire la trasformazione in tempi difficili per l'industria dei semiconduttori". "Sono false lesupersonali compiute dai due membri del Consiglio di Gestione della società alla vigilia dell'annuncio dei risultati - precisa in una nota la società -. Le vendite di azioni fatte durante il periodo di blackout della società sono fatte dall'amministratore del piano azionario della società attraverso una procedura automatica, per rispettare le norme fiscali svizzere per i membri del consiglio di gestione e erano legali e nel rispetto della politica aziendale". Il Consiglio di Sorveglianza "ha rivisto i processi e ritiene che la società abbia solide argomentazioni legali contro le".