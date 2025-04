Ilfattoquotidiano.it - La mossa di Apple per anticipare i dazi alla Cina: voli pieni di iPhone verso gli Usa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unapere tenere il prezzo stabile almeno nel primo periodo, anche se negli Usa sembra già scattata la corsa agli ordini e questo rischia di vanificarla. Iimposti da Donald Trump – quelli sullasono al 125% – hanno portatoa tentare una “maxi-scorta” per evitare le tariffe. Come riportato dal The Times of India, l’azienda di Cupertino ha organizzato a fine marzo cinquecarichi die altri prodotti dagli stabilimenti cinesigli Stati Uniti.La strategia sembra abbastanza chiara: l’operazione logistica permette di avere una maxi-scorta di smartphone così da stabilizzare il prezzo al consumatore nel breve termine, “aggirando” iscattatiPechino. La soluzione non può che essere temporanea e avere un effetto solo per poche settimane, forse qualche mese.