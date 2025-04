Laprimapagina.it - 173º anniversario della Polizia di Stato. Meloni: impegno concreto per la sicurezza dei cittadini

Oggi, in occasione delfondazionedi, il Premier Giorgiaha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro delle forze dell’ordine, definendole “un presidio quotidiano di legalità e”. In un messaggio pubblicato sui social,ha sottolineato il coraggio, la dedizione e lo spirito di sacrificio delle donne e degli uomini in divisa, ringraziandoli a nome del Governo per l’profuso nel proteggere le comunità italiane.Il Premier ha poi evidenziato i recenti passi concreti intrapresi dal Governo, con l’approvazione del nuovo Decreto, che ha lo scopo di rafforzare gli strumenti e le tutele per le Forze dell’Ordine. “Unal fianco di chi lavora ogni giorno per difendere i”, ha dichiarato