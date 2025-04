Renato Zero scappa da un fan per strada il video fa discutere sul web

Renato Zero evita un fan per strada, il video fa il giro del web

Un breve video, girato per le vie del centro di Roma, ha acceso un acceso confronto online. Renato Zero, icona della musica italiana, viene ripreso mentre passeggia insieme a due amiche. Un fan lo nota e inizia a filmarlo con il cellulare. L'artista, accortosi della scena, si copre il volto e si allontana in fretta, cercando di sfuggire all'obiettivo. La scena è finita sui social, diventando in poco tempo virale.

Visualizza questo post su Instagram
Un post condiviso da Pierluigi Shrivastava (@ausiliariodeltraffico)

La delusione del fan e la reazione della rete

"Sei a Roma, vedi Renato Zero, ma lui copre la faccia", scrive l'utente che ha condiviso il filmato su Instagram.

