Baritoday.it - Imma Sirressi non si ferma: la pallavolista santermana punta alle 500 partite giocate in Serie A

Arriva la prima connella costruzione del roster della Bartoccini MC Restauri Perugia per la stagione di A1 2025-2026:, libero originario di Santeramo in Colle e capitano delle Black Angels, vestirà ancora una volta la maglia perugina. Per lei sarà il quarto anno al Pala Barton.