Il Napoli sogna Frattesi | è un obiettivo per l’estate

RETROSCENA/ Il Napoli a gennaio ci ha provato per Frattesi: l’assurda risposta dell’Inter - Il Napoli a gennaio ci ha provato per Davide Frattesi. Il centrocampista in uscita dai nerazzurri era uno degli obiettivi di Conte. Gli azzurri infatti hanno provato ad accontentare il tecnico ma la ... (vesuviolive.it)

Il Napoli ci riprova: nuovo assalto a Davide Frattesi - Il Napoli è pronto a tornare alla carica per Davide Frattesi. Il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, aveva già tentato un primo approccio durante la sessione invernale di calciomercato ... (europacalcio.it)

Frattesi al Napoli, Manna non molla la presa: la strategia - Manna studia le mosse giuste per aggiudicarsi Frattesi ... L’obiettivo è chiaro: alzare il livello della squadra e garantire soluzioni alternative in più reparti. Il Napoli è pronto a ... (informazione.it)