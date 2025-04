173 Anniversario della Polizia di Stato | Impegno per Sicurezza e Democrazia

Anniversario di fondazione della Polizia di Stato costituiscono occasione per rinnovare la gratitudine della Repubblica agli appartenenti al Corpo. Con professionalità ed equilibrio, umanità e competenza, le donne e gli uomini della Polizia vegliano sulla Sicurezza della comunità nazionale, con generoso servizio ai cittadini, a presidio dei valori costituzionali, con sollecita azione per la coesione sociale. Un Impegno per libertà e Democrazia che affonda le sue radici nel coraggio di quanti, anche a costo della vita, seppero scegliere la causa del rispetto della persona umana e della libertà nella lotta di Liberazione dal nazifascismo. Nell'80° Anniversario, la Repubblica testimonia la sua riconoscenza con il conferimento alla Bandiera del Corpo della Medaglia d'oro al Merito civile. Quotidiano.net - 173° Anniversario della Polizia di Stato: Impegno per Sicurezza e Democrazia Leggi su Quotidiano.net Le celebrazioni del 173°di fondazionedicostituiscono occasione per rinnovare la gratitudineRepubblica agli appartenenti al Corpo. Con professionalità ed equilibrio, umanità e competenza, le donne e gli uominivegliano sullacomunità nazionale, con generoso servizio ai cittadini, a presidio dei valori costituzionali, con sollecita azione per la coesione sociale. Unper libertà eche affonda le sue radici nel coraggio di quanti, anche a costovita, seppero scegliere la causa del rispettopersona umana elibertà nella lotta di Liberazione dal nazifascismo. Nell'80°, la Repubblica testimonia la sua riconoscenza con il conferimento alla Bandiera del CorpoMedaglia d'oro al Merito civile.

173° anniversario della Fondazione della. 173° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il Presidente Meloni alle celebrazioni. La celebra 173 anni tra storia e innovazione. “Esserci Sempre”: così la polizia celebra il suo 173° anniversario. 173° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato a Cuneo. Anche a Belluno il 173° anniversario della Polizia di Stato. Ne parlano su altre fonti

173° Anniversario della Polizia di Stato: Impegno per Sicurezza e Democrazia - Le celebrazioni del 173° anniversario della Polizia di Stato rinnovano la gratitudine per il loro impegno in sicurezza e democrazia. (quotidiano.net)

Polizia di Stato, a Piazza del Popolo le celebrazioni per il 173° anniversario - Oggi la Polizia di Stato celebra il 173° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si ... (msn.com)

La Polizia di Stato celebra il 173° anniversario con una cerimonia solenne - Oggi, la Polizia di Stato celebra il suo 173° anniversario con una cerimonia solenne che avrà luogo a Piazza del Popolo, a partire dalle ore 11. Questo evento non è solo un momento di commemorazione, ... (notizie.it)