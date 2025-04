Napoli nuova inchiesta su Osimhen e Manolas

Si torna a parlare dell'inchiesta che coinvolge il Napoli in merito all'acquisto di Victor Osimhen dal Lille e all'affare con la Roma che vide protagonisti Kostas Manolas e Amadou Diawara. Come riporta Calcio e Finanza, la vicenda, già archiviata dalla giustizia sportiva con un proscioglimento nel 2022, potrebbe ora riaprirsi: la procura federale ha ricevuto nuovi atti dalla procura di Roma e avrà 30 giorni di tempo per decidere se chiedere un nuovo processo sportivo.I nuovi documenti acquisiti riguardano l'inchiesta che, lo scorso febbraio, ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, con l'accusa di falso in bilancio. Al centro delle indagini ci sarebbero presunte plusvalenze fittizie relative alla compravendita di Manolas dalla Roma al Napoli (estate 2019) e all'acquisto di Osimhen (estate 2020).

