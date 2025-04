Thesocialpost.it - Bologna, tragedia all’alba in tangenziale: un operaio morto e due feriti travolti da un furgone

Un grave incidente ha sconvolto la mattina di oggi, giovedì 10 aprile, lungo ladi, dove une altri due sono rimastidopo essere stati investiti da unnei pressi di un cantiere stradale.L’impatto è avvenuto intorno alle 5.45, al km 4.4, nel tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 Via del Triumvirato, in direzione della A14-Taranto. Secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia, ilha colpito gli operai mentre si trovavano in prossimità di un cantiere in fase di rimozione, che era stato regolarmente segnalato.Indagini in corsoLa Polizia Stradale è al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente, ancora in fase di accertamento. Le prime ricostruzioni parlano di un violento impatto che non ha lasciato scampo a uno degli operai, dipendente di una ditta esterna.