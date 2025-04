Trump sospende l’offensiva commerciale globale ma impone alla Cina dazi del 125 per cento

Trump ha sospeso i dazi doganali aggiuntivi nei confronti di decine di paesi, ma ha aumentato quelli imposti alla Cina, portandoli al 125 per cento. Leggi Internazionale.it - Trump sospende l’offensiva commerciale globale, ma impone alla Cina dazi del 125 per cento Leggi su Internazionale.it Il 9 aprile il presidente statunitense Donaldha sospeso idoganali aggiuntivi nei confronti di decine di paesi, ma ha aumentato quelli imposti, portandoli al 125 per. Leggi

