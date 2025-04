Spazionapoli.it - Napoli, il punto sugli infortunati: una situazione allarma di più Conte

Leggi su Spazionapoli.it

Ilin casaa pochi giorni dalla sfida con l’Empoli: c’è unada monitorare chedi più AntonioÈ una settimana che sembra non finire mai per il, con sette giornate al traguardo e quel sogno scudetto che batte ancora forte nel cuore dei tifosi. A Castel Volturno si respira aria di battaglia: ieri pomeriggio la squadra è tornata al lavoro dopo il giorno di riposo concesso da Antonio, un pareggio al Dall’Ara contro il Bologna ancora da digerire e una sfida con l’Empoli all’orizzonte.Tra sala video – con la voce roca dell’allenatore a fare da guida – e sala massaggi per i guerrieri acciaccati, gli azzurri si preparano a un match che potrebbe valere oro. Ma c’è unache tienecon il fiato sospeso: gli