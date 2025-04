Gqitalia.it - Sorpresa: la nuova maglia dell'Inter è dedicata a Valentino Rossi!

Leggi su Gqitalia.it

Se il numero 10 ci ricorda i fantasisti, i numeri 7 le ali veloci e dribblomani, e i numeri 9 gli attaccanti senza pietà, che cosa ci ricorda il numero 46? Beh: estro, talento e genio. In una sola parola:. Una suggestione così forte da essere il tema del nuovo kit speciale, che i nerazzurri indosseranno nel match di campionato contro il Cagliari sabato 12 aprile alle 18. Realizzata da Nike, una collaborazione con unae icone del motorsport che non ha precedenti. E che promette di diventare subito un momento di hype estremo per gli appassionati.L'occasione sono i 46 – eheh – anni compiuti daquest'anno, lo scorso febbraio: il club di calcio designato per l'omaggio, come ovvio, non poteva che essere l', squadra di cui il nove volte campione del mondo di motociclismo è tifoso.