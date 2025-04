Monti | Trump intimidatorio gli Usa non sono più una democrazia liberale

Monti non ha risparmiato critiche per Donald Trump, definendo il suo comportamento una combinazione di «minacce, intimidazioni ed estorsioni». Secondo l’ex premier, questa condotta rappresenta un «allontanamento dai principi della democrazia liberale», che potrebbe diventare un’occasione per l’Europa: «Diventiamo l’unico spazio economico e politico fuori dal grande insieme delle autocrazie». Parlando dei dazi, Monti ha osservato che «i populisti tendono ad agire pensando solo all’effetto immediato delle loro azioni», riferendosi alla recente sospensione temporanea delle misure doganali: «Potrebbe essere letta come l’ennesimo machiavellismo o come il primo salutare dubbio sull’assennatezza delle misure prese».Monti: «L’Europa non poteva continuare a dipendere dagli Usa per quanto riguarda la difesa»Monti ha evidenziato il cambiamento improvviso degli equilibri internazionali: «Gli americani hanno deciso di affidarsi a qualcuno nella cui forza credono e che pensano possa portare una soluzione ai loro problemi, come accade nelle autocrazie», sottolineando come l’Unione Europea sia ormai vista come un antagonista: «con l’Europa e in particolare con l’Ue individuata come il primo nemico e soggetta a una narrazione del tutto distorta». Lettera43.it - Monti: «Trump intimidatorio, gli Usa non sono più una democrazia liberale» Leggi su Lettera43.it In un’intervista rilasciata a la Repubblica, il senatore Marionon ha risparmiato critiche per Donald, definendo il suo comportamento una combinazione di «minacce, intimidazioni ed estorsioni». Secondo l’ex premier, questa condotta rappresenta un «allontanamento dai principi della», che potrebbe diventare un’occasione per l’Europa: «Diventiamo l’unico spazio economico e politico fuori dal grande insieme delle autocrazie». Parlando dei dazi,ha osservato che «i populisti tendono ad agire pensando solo all’effetto immediato delle loro azioni», riferendosi alla recente sospensione temporanea delle misure doganali: «Potrebbe essere letta come l’ennesimo machiavellismo o come il primo salutare dubbio sull’assennatezza delle misure prese».: «L’Europa non poteva continuare a dipendere dagli Usa per quanto riguarda la difesa»ha evidenziato il cambiamento improvviso degli equilibri internazionali: «Gli americani hanno deciso di affidarsi a qualcuno nella cui forza credono e che pensano possa portare una soluzione ai loro problemi, come accade nelle autocrazie», sottolineando come l’Unione Europea sia ormai vista come un antagonista: «con l’Europa e in particolare con l’Ue individuata come il primo nemico e soggetta a una narrazione del tutto distorta».

