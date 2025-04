Bilanci di previsione non approvati nominati commissari in 29 comuni del Catanese

commissari straordinari per i comuni siciliani che non hanno ancora approvato il Bilancio di previsione 2025/2027, nonostante la scadenza fissata al 28 febbraio scorso. Si tratta di un intervento sostitutivo obbligatorio da parte della. Cataniatoday.it - Bilanci di previsione non approvati, nominati commissari in 29 comuni del Catanese Leggi su Cataniatoday.it Sono stati pubblicati questa mattina i decreti di nomina deistraordinari per isiciliani che non hanno ancora approvato ilo di2025/2027, nonostante la scadenza fissata al 28 febbraio scorso. Si tratta di un intervento sostitutivo obbligatorio da parte della.

Nominati i commissari straordinari nei Comuni che non hanno approvato i bilanci di previsione. Approvato il Bilancio di previsione, ma la minoranza diserta l'Aula. Bilanci di previsione non approvati: enti locali a rischio commissariamento. Caserta, bilancio di previsione non ancora approvato: diffida della Prefettura. Approvato il bilancio di previsione 2025. Minoranza critica. Fatto storico per Bagheria: approvato entro il 31/12 il bilancio di previsione 2025/2027. Ne parlano su altre fonti

Bilanci di previsione non approvati, nominati commissari in 29 comuni del Catanese - L'intervento, disposto dall'assessore regionale Andrea Messina, mira a garantire il rispetto degli obblighi contabili e a evitare ripercussioni sui servizi per i cittadini ... (cataniatoday.it)

Bilanci 2025-2027 non approvati, la Regione commissaria 42 Comuni messinesi - L'ELENCO - Nominati i commissari ad acta nei Comuni siciliani che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione 2025/2027, nonostante la scadenza fissata al 28 febbraio scorso. Si tratta di un intervento ... (sikilynews.it)

Come ripristinare una corretta procedura di bilancio - Bilancio (Commenti) Il Consiglio dei ministri approva un Def (Documento di economia e finanza) senza numeri, è la manifestazione più evidente dell’incapacità di programmazione del nostro sistema pubbl ... (ilmanifesto.it)