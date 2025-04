Iodonna.it - Quanti sanno come nasce una sorpresa Kinder? Fino al 12 aprile a Milano ci saraà uno spazio dedicato ai giochini delle uova Ferrero dove tutti possono diventare una sorpresina

Leggi su Iodonna.it

, 9 apr. (askanews) – Milioni di bambini, in Italia e nel mondo, ogni anno scartano quell’uovo di cioccolato impazienti di scoprire cosa nasconda il barilotto giallo. E’ una magia che si ripete da oltre 50 anni, ei giorni dell’anno grazie al genio creativo di Michelepadre dele alla capacità della sua azienda di continuare a innovare per stupire generazioni di bambini. Leggi anche › Fuorisalone 2025, 10 appuntamenti da gustare Maunalo racconta in occasione dellaDesign Week, aprendo in zona Tortona unoscoprire il processo creativo e realizzativo di questi giocattoli in miniatura “Design Studio è unoesperienziale che mira a celebrare l’iconicità della marcae offre ai consumatori un’esperienza immersiva sul prodotto – ha detto Davide Chessa, responsabile globale prodotticoninsiste su una shape iconica, quella dell’uovo ovviamente, ed è un prodotto che racchiude degli elementi di design molto importanti a partire dalle sorprese.