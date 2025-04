Se la scuola stressa il collettivo

Leggi su Ilgiornale.it I problemi nascono quando i motivi vanno declinati, perché passare dalla protesta alla proposta è sempre stato il compito in classe più difficile da superare per generazioni di rivoltosi, nati incendiari e cresciuti borghesi

Il lato oscuro della cattedra: lo stress dei docenti, un pericolo sottovalutato. Lettera. Occupazioni nelle scuole . I presidi denunciano, i genitori appoggiano i figli. Blitz al liceo contro gli antifascisti: cancelli sigillati e muri imbrattati. Scrittura d’esperienza per una nuova scuola plurale e femminista. Scuola, nei prossimi anni in arrivo aumenti per i docenti. Le simulazioni degli stipendi. Docenti allo stremo, la passione non basta più. Sovraccarico e burocrazia: la scuola schiaccia i suoi insegnanti. Ne parlano su altre fonti

