Thesocialpost.it - Carlo e Camilla, la foto con Papa Francesco: il Pontefice senza naselli

Leggi su Thesocialpost.it

, sorridente eausili per l’ossigeno, ha accolto ieri pomeriggio in un incontro a sorpresa ree la reginanella sua residenza di Casa Santa Marta. L’immagine ufficiale, diffusa oggi da Buckingham Palace e dal Vaticano, mostra ilseduto, mentre stringe la mano a, lievemente inchinata, e guarda, in piedi con un dono tra le mani.Leggi anche: “Vieni qui”.al Quirinale, il siparietto a sorpresa spiazza tuttiUn incontro non previsto ma fortemente volutoIl momento è avvenuto sullo sfondo dell’appartamentole,l’uso di mascherine da parte dei presenti., recentemente dimesso dopo un lungo ricovero per una polmonite bilaterale, ha accolto i sovrani in forma strettamente privata. L’incontro, durato venti minuti, era stato precedentemente annunciato e poi cancellato, ma è stato infine realizzato con discrezione.