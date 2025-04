Thesocialpost.it - Santo Domingo, tragedia al Jet Set: almeno 184 morti nel crollo del tetto durante un concerto

È una strage quella che si è consumata nella notte dell’8 aprile nella discoteca Jet Set di, uno dei locali più frequentati della Repubblica Dominicana. Il bilancio provvisorio deldelunparla di184 vittime e oltre 150 feriti, secondo i dati diffusi dal Centro Operativo di Emergenza.Un evento drammatico che ha colpito il cuore della movida dominicana, trasformando una serata di musica e festa in una catastrofe.Tra le vittime anche ex stelle del baseball e un celebre cantanteIl disastro ha spezzato le vite di nomi noti del mondo sportivo e musicale. Tra i deceduti ci sono Octavio Dotel, 51 anni, ex star del baseball messicano, e Tony Blanco, ex giocatore dominicano che ha militato nei Washington Nationals, squadra della Major League Baseball statunitense.