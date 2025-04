Le Fiamme Gialle donano due ecografi all' Ausl della Romagna

Si è tenuta mercoledì mattina, presso il Centro Servizi Pievesestina di Cesena dell'Ausl Romagna, la cerimonia di consegna di due ecotomografi di alta fascia, donati dalla Guardia di Finanza alla Cardiologia dell'Ospedale di Riccione e alla Ginecologia del Consultorio familiare di Lugo.

