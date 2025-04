Napolipiu.com - Napoli, Conte suona la carica: “Ora testa alta e 21 punti da conquistare”

la: “Orae 21da”">Ilprepara la volata finale. A sette giornate dal termine, Antonioha radunato la squadra a Castel Volturno per rivivere e analizzare Bologna-, come racconta Pino Taormina su Il Mattino, puntando tutto su una parola d’ordine: alzare la, pensare a sé stessi e ignorare i commenti esterni.ha ribadito ai suoi: «Gli unici commenti che contano devono essere i miei». Il tecnico azzurro vuole trasformare il punto di Bologna in un trampolino verso la conquista di 21, l’obiettivo fissato per questo mini-campionato finale. Per il mister il pareggio del Dall’Ara è stato prezioso, ma resta il rammarico per una squadra che, nella ripresa, ha mostrato troppa soggezione e poca sfrontatezza.