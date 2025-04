Captain America | Brave New World l’esilarante gag reel!

Captain America: Brave New World, l'esilarante gag reel!Che il film sia piaciuto o meno, è innegabile che un bel video di "errori dal set" è sempre divertente, soprattutto quando il protagonista principale è un Harrison Ford che sembra essersi molto divertito a interpretare Thaddeus "Thunderbolt" Ross. Ecco il gag reel di Captain America: Brave New World in cui i protagonisti si lasciano andare a qualche frivolezza sul set, in particolare, Anthony Mackie che sembra aver avuto non pochi problemi con i cavi che lo hanno aiutato a "volare"!CORRELATE:La scena post-credits: ecco cosa significa e cosa anticipa!Captain America: Brave New World, la spiegazione del finaleCaptain America: Brave New World, 10 cose da sapere prima di vedere il filmLa recensione del film con Anthony MackieBrave New World supera le previsioni al debutto, 192 milioni di dollari in tutto il mondoCaptain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l'ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America.

