Superguidatv.it - Tempesta d’Amore, trame tedesche: rivelazione choc su Vincent

Cosa ci riserveranno le prossime puntatepresto in onda su Rete 4? Al centro dei riflettori troveremo unache promette di tenerci con il fiato sospeso. Il protagonista del complicato intreccio familiare sarà nientemeno che, una delle new entry della 20ma stagione.Anticipazioniincontra MarkusDopo Ana Alves e Philipp Brandes, un nuovo ingresso arriverà ad arricchire ledi questa 20° stagioneRitter sarà infatti il terzo co-protagonista, e fin dal suo arrivo a Bichleim la soap ci regalerà un colpo di scena dietro l’altro. Dopo aver incontrato Alexandra e Ana, il giovane veterinario avrà modo di incontrare anche Markus Schwarzbach, e apparirà subito chiaro che tra i due non corre buon sangue.