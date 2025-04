Nuovasocieta.it - “Una lezione spaziale”, il conto alla rovescia verso Space Festival parte dalle scuole di Torino

Lo spazio, le tecnologie che scandiranno i prossimi passi della sua esplorazione e il ruolo crescente che il Piemonte si sta conquistando nellaEconomy entrano nelleprimarie e secondarie superiori del torinese, per avvicinare gli studenti a questa grande sfida dell’evoluzione umana che, per alcuni, potrebbe tramutarsi nell’arco di pochi anni da scenario per immaginare giochi e avventure di fantasia a prospettiva concreta di vita e lavoro. È così che prende il via la marcia di avvicinamentoquarta edizione di. Gioco, Scienza, Fantascienza – in programma dal 22 al 25 maggio a– l’unico evento in Italia dedicato ai misteri dell’Unie all’epopea della sua esplorazione, ideato e diretto da Marco Berry.Il progetto è reso possibile dal contributo della Regione Piemonte e dcollaborazione di partner pubblici e privati: la Città di, l’Ufficio V Ambito territorialedell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, Thales Alenia, Altec e TÜV SUD – TÜV Italia.