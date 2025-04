Germania | CDU CSU e SPD annunciano un accordo di governo

In Germania, CDU/CSU e SPD hanno annunciato un accordo per un governo di coalizione. Il cancelliere designato tedesco Friedrich Merz afferma che il governo sarà formato in pochi giorni.

Germania, accordo tra Cdu-Csu ed Spd sul programma di Governo. Germania, CDU-CSU e SPD presentano il programma di coalizione. Merz cancelliere il 7 maggio. Accordo tra Cdu-Csu ed Spd sul programma di Governo. Ma AfD vola nei sondaggi. Germania, Merz cancelliere: intesa Cdu-Spd. E l'ultradestra vola nei sondaggi. Germania: Cdu-Csu e Spd raggiungono accordo coalizione, Merz diventerà cancelliere il 7 maggio. Coalizione di Governo in Germania tra Cdu-Csu di Merz e Spd, l'estrema destra di Afd fa la storia nei sondaggi.

Germania, accordo tra Cdu-Csu ed Spd sul programma di Governo - A meno di due mesi dal voto del 23 febbraio, la coalizione nero-rossa raggiunge l’intesa programmatica che incorona Merz cancelliere. Ma nei sondaggi vola davanti a tutti Alternative für Deutschland, ... (ilsole24ore.com)

Germania, CDU-CSU e SPD presentano il programma di coalizione. Merz cancelliere il 7 maggio - Cdu-Csu e Spd hanno raggiunto un accordo di coalizione per il prossimo governo tedesco. Il leader della Cdu, Friedrich Merz, il presidente della Csu, Markus Soeder e i leader della Spd Lars Klingbeil ... (msn.com)

Germania, c'è l'intesa: accordo Cdu-Csu e Spd per governare. Afd primo partito: è la prima volta nella storia - In Germania Cdu-Csu e Spd hanno trovato l'accordo per governare. Nel pomeriggio verranno dati dettagli sulla formazione dell'esecutivo Germania, c'è l'intesa: accordo Cdu-Csu e Spd per governare. In G ... (msn.com)