?Derby Roma Lazio | il modo più economico per vederlo in tv

Leggi su Funweek.it

Manca sempre meno al match più atteso dell’anno, la Capitale si sta preparando per accogliere migliaia di persone che raggiungeranno lo Stadio Olimpico per assistere aldi ritornoche avrà luogo domenica 13 aprile 2025 alle 20.45. Chi non potrà essere presente ma vorrà seguire la partita potrà farlo comodamente da casa guardando la tv., dove seguirlo in tvDAZN avrà l’esclusiva sudi domenica 13 aprile 2025. Solo chi ha un abbonamento che comprenda tutte le partite di Serie A potrà seguire la diretta. Le opzioni sono DAZN Standard: il piano piùcon cui vedere tutti i contenuti della pay-tv da due dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Plus: il piano con gli stessi contenuti di DAZN Standard, ma che permette la visione contemporanea da device collegati a reti diverse.