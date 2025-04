Dayitalianews.com - Ritrovati resti umani nel Torinese: si sospetta siano di Pasquetta Castellan, scomparsa a luglio 2024

Il DNA per confermare l’identitàSarà l’esame del DNA a chiarire definitivamente l’identità deisabato 5 aprile 2025 nelle campagne tra Leini, Lombardore, San Benigno Canavese e Volpiano, in provincia di Torino. Accanto alle ossa, sono stati rinvenuti una scarpa e una bicicletta nera, compatibile con quella appartenuta a, conosciuta anche come Graziosa, la donna di 79 annida Volpiano il 31.Indizi sempre più concretiIl giorno successivo al ritrovamento, durante ulteriori perlustrazioni nell’area boschiva, sono stati trovati anche brandelli di abiti e i documenti della donna. Ladiresta avvolta nel mistero: il giorno prima aveva incontrato la figlia e il genero, parlando normalmente della sua routine, senza alcun segnale preoccupante.